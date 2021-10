Chcesz ograć Dragon Age 4? Lepiej zainwestuj w PS5, Xbox Series lub PC

Premiera Dragon Age 4 zdecydowanie nie jest blisko i najpewniej zagramy dopiero w 2023 roku. Nie ma co też liczyć już na to, że gra trafi na PS4 i Xbox One. BioWare rzekomo podjęło ostateczną decyzję.

Na profilu jednego z deweloperów pracujących do 2020 roku nad grą pojawiła się wzmianka mówiąca, że Dragon Age 4 ukaże się tylko na PC, PS5 i Xbox Series X oraz S – podaje GamesBeat. Potwierdza to również dziennikarz pracujący dla serwisu, Jeff Grubb, który uzyskał podobne informacje ze swoich źródeł. Jeśli chcecie zagrać w nowe DA, lepiej rozważcie zakup nowej konsoli lub zaplanujcie modernizację swojego PeCeta.

Nie jest to jednak wielkie zaskoczenie. Electronic Arts zaczęło już planować premiery swoich najnowszych produkcji tylko na nowej generacji konsol. Żywym tego dowodem jest chociażby remake Dead Space, który również ukaże się tylko na PC i najnowszej generacji konsol. Może gdyby oba tytuły miały ukazać się w przyszłym roku, sprawa wyglądałaby inaczej. Obie produkcje nie trafią do nas jednak najpewniej aż do 2023 roku, czyli czasu, kiedy generacja PS4 i Xbox One zacznie odchodzić w zapomnienie.

Przejście w pełni na bieżącą generację konsol to mimo wszystko dobra decyzja. Choć z tytułem zapozna się nieco mniejsze grono graczy, będzie on mógł zaoferować nową jakość oprawy. Miejmy nadzieję, że Dragon Age 4 sprosta oczekiwaniom nie tylko pod względem jakości grafiki, ale też historii i rozgrywki.