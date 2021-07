Nie martwcie się o Dragon Age 4. Deweloper mówi o postępach, zobaczcie nową grafikę

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dragon Age 4 ma rozwijać się zgodnie z planem. Jeden z twórców gry opowiedział o postępach w produkcji i opublikował nową grafikę koncepcyjną.

Fani Dragon Age mogli się nieco zaniepokoić w zeszłym tygodniu. BioWare potwierdziło, że nie pokaże DA4 i nowego Mass Effect na nadchodzącej konferencji EA Play Live. To spore rozczarowanie, ale otrzymaliśmy za to skromną, ale jednak rekompensatę.

Producent Wykonawczy pracujący nad Dragon Age 4, Christian Dailey, opublikował nową grafikę koncepcyjną. Dodatkowo deweloper podzielił się wieściami odnośnie produkcji. Projekt ma rozwijać się zgodnie z planem. BioWare poczyniło spore postępy w tworzeniu DA4.

Cześć przyjaciele – przepraszamy za brak wiadomości (o DA4 – red. ) na EA Play w tym roku, ale wiedzcie, że zespół jest bardzo zaangażowany i robi duże postępy. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się nowinami, kiedy nadejdzie właściwy czas. – napisał Christian Dailey na Twitterze

Jak to mówią, lepsze to niż nic. W przypadku tworzenia tak oczekiwanej produkcji, pośpiech jest niewskazany. Tym bardziej, że BioWare ostatnio mocno naruszyło zaufanie swoich fanów. Odbudowało je nieco udane Mass Effect Legendary Edition, ale do przywrócenia dawnej renomy sporo brakuje. Miejmy nadzieję, że nowe projekty studia sprostają oczekiwaniom.