W tym roku na rynku pojawi się gra DOOM: The Dark Ages. Będzie to zwieńczenie trylogii zapoczątkowanej w 2016 roku i… Co dalej? W sieci pojawiły się pytania, a nawet plotki sugerujące, że to już koniec. W sprawie przyszłości serii postanowili wypowiedzieć się twórcy gry. I trzeba przyznać, że słowa te są bardzo pokrzepiające.