DOOM: The Dark Ages jeszcze nie zdążył na dobre zadebiutować, a już budzi spore emocje . T ym razem za sprawą porównań między wersjami gry na Xbox Series X i Series S. Dzięki analizom od Digital Foundry i materiałom od The Xbox Tester wiemy już, czego można się spodziewać, niezależnie od tego, na której konsoli planujesz grać. I choć różnice są widoczne gołym okiem, jedno jest pewne: obie wersje dają radę – tylko na trochę innych zasadach.

Grafika w DOOM: The Dark Ages na Xbox Series X i S. Widać różnice

Na Xbox Series X gra prezentuje się znakomicie – dynamiczna rozdzielczość do 1440p, ostre detale, płynne 60 fps i bardzo stabilna wydajność. Co ciekawe, Digital Foundry podkreśla, że to właśnie wersja na Series X działa najpłynniej ze wszystkich konsol, pokonując nawet PS5 Pro pod względem stabilności animacji. Z kolei Series S, mimo ograniczeń sprzętowych, wypada zaskakująco dobrze. Tak, obraz jest mniej ostry (max ok. 864p) i momentami wygląda nieco rozmycie, ale… nadal trzyma 60 klatek, co jak na tę półkę cenową, jest godne pochwały.

Gracze mogą więc być spokojni. Niezależnie od tego, czy masz topowy sprzęt, czy korzystasz z bardziej budżetowego modelu, DOOM: The Dark Ages dostarczy solidnego, dynamicznego doświadczenia. Jasne, jeśli zależy Ci na najładniejszym możliwym obrazie, Series X jest oczywistym wyborem. Ale jeśli po prostu chcesz rwać demony na strzępy w płynnych 60 fps, nawet Series S nie zawiedzie. A to dobry znak przed oficjalną premierą. Ta, przypomnijmy, startuje we wtorek w early access, a w czwartek gra trafi do Xbox Game Pass.

Poniżej możecie zobaczyć wideo z porównaniem aspektów wizualnych gry:

Kto z was planuje już na premierę zagrać w nowego DOOMa?

Źródło: purexbox.com