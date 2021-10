Aktualizacja 6.66 zmierza do DOOM Eternal. Tak dużego darmowego patcha jeszcze nie było

Za kilka dni nadejdzie długo wyczekiwana ogromna aktualizacja 6.66 do gry DOOM Eternal. To świetny powód, by powrócić do najnowszej produkcji od id Software. Jest też nowy zwiastun.

Aktualizacja 6.66 do DOOM Eternal pojawi się już 26 października. Wprowadzi nowy tryb hordy, który powinien przypaść do gustu fanom arcade’owych wrażeń oraz BATTLEMODE 2.0, czyli masę zmian do rozgrywek multiplayer. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, który wręcz kipi tym, co jest najlepsze w ostatnim DOOM-ie.

Nasza największa bezpłatna aktualizacja do tej pory będzie zawierać zupełnie nowy tryb zręcznościowy Horde Mode (Tryb Hordy), BATTLEMODE 2.0 z nową areną i nagrodami opartymi o serie zwycięstw, dwa nowe poziomy eksperckie i jeszcze więcej! – pisze Bethesda Polska w opisie trailera aktualizacji 6.66

Choć od premiery DOOM-a Eternal minęło już ponad półtorej roku, produkcja jest dalej aktualizowana i faszerowana przez twórców nową zawartością. Do tytułu wprowadzono w międzyczasie dwa spore DLC fabularne, które znacznie rozbudowują historię Doomguy’a.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać nawet w podstawową wersję gry, gorąco polecam to nadrobić. To świetne połączenie odlschoolowego gameplay’u z nowymi standardami w rozgrywce i technologii. Optymalizacja stoi na wysokim poziomie, dlatego i gracze z nieco starszym sprzętem powinni czerpać przyjemność. Osoby z RTX-ami w swoich PC-tach też skorzystają, bo od niedawna DOOM Eternal wspiera Ray Tracing. A uwierzcie, że powodów, by siać zniszczenie i masakrować demony jest znacznie więcej.