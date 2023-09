Za darmo doładowanie Steam 25 zł, jeśli kupisz płatki Kit Kat w Żabce

To kolejna w tym miesiącu akcja sieci sklepów Żabka, która pozwala nam zgarnąć za darmo doładowanie Steam. Choć trzeba zrobić przy tym małe zakupy, to i tak wychodzisz na tym interesie 10 zł do przodu.

Wcześniej woda mineralna Nałęczowianka, a teraz płatki śniadaniowe Kit Kat pozwolą nam odebrać za darmo doładowanie Steam na kwotę 25 zł. Taką akcję odpaliła Żabka i jedyny jej minus, to nieco mała pula kodów do rozdania. Zatem zerknij na szczegóły i korzystaj z okazji czym prędzej. Może jeszcze się Tobie poszczęści.

Doładowanie Steam za darmo. Kolejna akcja Żabki wystartowała

Dokładnie tydzień temu Żabka rozdawała swoim klientom 2000 tysiące doładowań Steam za darmo. Jak można się spodziewać, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Teraz kart jest mniej, bo tylko 1200 sztuk. Żeby dostać jedną z nich, należy kupić w Żabce dwa opakowania płatków śniadaniowych Kit Kat. Pamiętaj, by przy kasie pokazać telefon w celu zeskanowania aplikacji Żappka. Tylko wtedy prezent zostanie przyznany.

Warto wspomnieć, że każdy klient może otrzymać tylko jeden kod. Zatem nie ma co chodzić po różnych sklepach i kupować płatki na zapas. Ważne jest również to, że zakup nie musi być dokonany na jednym paragonie.

Choć dostaniemy kartę o wartości 25 zł do aktywacji na Steam, musimy przecież zrobić wspomniane zakupy. Zatem ile realnie skorzystamy na takim interesie? Dwa opakowania płatków Kit Kat kosztują 15,98 zł, więc jesteśmy do przodu 10 zł z groszami. Więc jest to kwota, za którą warto pofatygować się do Żabki i kupić sobie śniadanie. Dyszka na ulicy przecież nie leży…

Dajcie znać, czy skorzystaliście z okazji i udało się Wam dostać doładowanie Steam za darmo. Ostatnia akcja z wodą mineralną wcale tak szybko sie nie zakończyła i kody były rozdawane do późnego popołudnia.