Wiemy, kiedy Disney+ trafi do Polski. Lepiej uzbrójcie się w cierpliwość

Ujawniono, że Disney+ zadebiutuje w Polsce dopiero w przyszłym roku. Na premierę słynnej usługi w Polsce jeszcze sobie poczekamy.

Polacy mają dostęp do praktycznie każdej najbardziej znaczącej usługi streamingowej. Wyjątkiem był i do tej pory jest serwis Disneya, który nie spieszy się z wydaniem Plusa w naszym kraju. Spekulowano, że usługa ukaże się w Polsce jeszcze w tym roku, ale musimy obejść się smakiem.

Gigant potwierdził, że wejdzie ze swoim streamingiem do Europy Wschodniej dopiero w 2022 roku. Poinformowano również, że Polska zalicza się do tego regionu (co w przypadku Disneya nie było oczywiste) i z usługą zapoznamy się dopiero latem przyszłego roku.

Z przyjemnością potwierdzamy, że Disney+ zadebiutuje w Polsce latem 2022 roku. Doceniamy cierpliwość fanów oczekujących wejścia Disney+ i dokładamy wszelkich starań aby wprowadzić do krajów Europy Środkowej i Wschodniej najwyższej jakości serwis. – poinformował przedstawiciel firmy w komunikacie dla Wirtualnemedia

Termin jest nieco rozczarowujący i fani mają prawo być niezadowoleni. Choć na usługę poczekamy dość długo, filmy i seriale Disneya chyba są warte tych kilkunastu dodatkowych miesięcy oczekiwania. Miejmy nadzieję, że obejdzie się też bez dalszych opóźnień.