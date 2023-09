Disney+ idzie w ślady Netfliksa i rozpoczyna blokowanie dzielenia kont

Pamiętacie, gdy globalna baza użytkowników Netfliksa obraziła się na platformę za blokadę współdzielenia kont? Od tamtej pory zasada ta obowiązuje nawet w Polsce, choć nie jest jakoś szczególnie przestrzegana. Niemniej sam Netflix może się bardzo cieszyć, bo notuje świetne wyniki. Zupełnie tak, jakby w istocie ludzie nie odchodzili od nich, a woleli zakładać osobne konta.

Disney+ idzie w ślady Netfliksa

W każdym razie ta decyzja spotkała się z marketingowym odzewem konkurencji. HBO Max zmieniło swój regulamin tak, aby pozwalał na dzielenie się hasłami. Amazon Prime Video postanowiło wytknąć platformie dawne wpisy. Wszystko to brzmi trochę tak, jakby pomysł Netfliksa nie został zbyt dobrze przyjęty w środowisku streamingowym. Tak chyba nie jest, bo Disney+ ogłosił identyczne ograniczenia.

Jak informuje Mobile Syrup, Disney+ od 1 listopada 2023 roku zaczyna walczyć z dzieleniem się hasłami w Kanadzie. Na razie wiemy tylko o tym kraju, ale niezbyt dobrze wróży to na przyszłość. Do kanadyjskich fanów Disneya trafił e-mail przybliżający nowe zasady.

Użytkownik nie może udostępniać subskrypcji poza swoje gospodarstwo domowe, chyba że zezwala na to Poziom Usług. „Gospodarstwo domowe” oznacza zbiór urządzeń powiązanych z głównym miejscem zamieszkania użytkownika, z których korzystają zamieszkujące w nim osoby. W przypadku niektórych Warstw Usług mogą obowiązywać dodatkowe zasady użytkowania. Możemy, według własnego uznania, analizować korzystanie z konta użytkownika w celu ustalenia zgodności z niniejszą Umową. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik naruszył niniejszą Umowę, możemy ograniczyć lub odebrać dostęp do Usługi i/lub podjąć wszelkie inne kroki dozwolone niniejszą Umową (w tym określone w punkcie 6 niniejszej Umowy). – czytamy w treści wiadomości

Co więcej, Disney uznał, że to „główny” właściciel konta jest odpowiedzialny za stosowanie się do regulaminu. Wynika z tego, że platforma może ustalić, czy ktoś się dzieli hasłami, w związku z czym będzie również w stanie zablokować resztę użytkowników. Na razie nie wiemy, czy pojawi się opcja dokupienia dodatkowych użytkowników, jak ma to miejsce w wypadku choćby Netfiksa.