W sklepie Valve znajdziemy całe mnóstwo wersji demonstracyjnych. To dzięki nim możemy sprawdzać gry przed ich zakupem lub – równie często – jeszcze przed ich oficjalną premierą. Jednym z takich tytułów jest Easy Delivery Co., które zostało niedawno ujawnione. Zgodnie z opisem na karcie produktu, jest to relaksująca gra, w której nie ma żadnych tajemnic. Cóż. Trzeba przyznać, że brzmi to dość podejrzanie.

Dostawy, tajemnice i klimat retro. Ciekawe demo na Steam

Jeśli chodzi o absolutne podstawy, wiemy, że zostaliśmy zatrudnieni jako kierowca dostawczy w dawniej tętniącym życiem oraz malowniczym miasteczku górskim. Teraz jednak nęka je tragiczna wręcz pogoda.

To zapewne z jej powodu drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju dostawy do domu. Naszym zadaniem jest dostarczanie paczek, zarządzanie paliwem (drogim jak nigdy!), a także odkrywanie sekretów lokalnej społeczności. Wbrew pozorom, opis gry sugeruje, że coś jest tutaj definitywnie nie tak. Tyle że nikt nie wie, co jest definitywnie nie tak. Trzeba więc przekonać się na własną rękę.

Deweloperzy oferują możliwość zagrania w trybie wyścigowym dla maksymalnie czterech graczy w ramach lokalnego split-screen’a. Oprócz tego mamy tutaj dynamiczną pogodę, styl retro, no i najważniejsze: absolutnie nic dziwnego się tutaj nie wydarzy. Obiecują to nawet sami twórcy!

