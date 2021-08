Netflix pracuje nad adaptacją Dishonored?

Do sieci trafiła plotka, jakoby Netflix pracował na projektem związanym z Dishonored. Są też mniejsze poszlaki, które mogłyby wskazać na scenarzystkę prawdopodobnej adaptacji.

Na Giant Freakin Robot pojawił się artykuł, w którym autor pisze, że ze sprawdzonych źródeł dowiedział się o pracy Netflixa nad adaptacją serii Dishonored:

Dowiedzieliśmy się od naszego zaufanego i sprawdzonego źródła, że Netflix rozwija projekt dotyczący Dishonored. Giant Freakin Robot

Dlaczego mielibyśmy im wierzyć? Cóż, strona zajmuje się filmowymi i growymi przeciekami, które później często znajdowały potwierdzenie w rzeczywistości.

Pamiętajmy, że rok temu znana scenarzystka wyraziła chęć napisania scenariusza do takowego projektu, gdyby ten istniał:

Let me write a Dishonored TV series, you cowards. — Gennifer Hutchison (@GennHutchison) January 28, 2020

Dajcie mi napisać (red. scenariusz) do serialu Dishonored, wy tchórze. Gennifer Hutchison via Twitter

Chodzi oczywiście o Gennifer Hutchison, czyli panią, która napisała scenariusze do Breaking Bad (5 odcinków), Zadzwoń do Saula (8 odcinków), czy Władcy Pierścieni od Amazona. Wiadomo, że chcieć a móc, to dwie różne sprawy, ale sama inicjatywa pisarki, jest nie najgorszym początkiem. Istnieje zatem szansa, że Netflix może nawiązać współpracę z Hutchison.

Dodajmy do tego też fakt, że Lena Heady podkładająca głos pod poboczną bohaterkę Callistę Curnow w pierwszej odsłonie, w przeszłości wyraziła chęć pracy przy projekcie podkładając dalej głos. Może więc doczekamy się animacji jak np. nadchodzący Wiedźmin: Zmora Wilka

Cykl Dishonored to idealny materiał na serial albo film

Choć obecnie marka może poszczycić się jedynie dwiema dużymi grami, kilkoma mniejszymi DLC i kilkoma utworami tekstowymi, to uniwersum samo w sobie jest bardzo bogate. Już na wstępie mamy do dyspozycji całe niesamowite miasto Dunwall, ciekawe historie bohaterów oraz ikoniczne nadnaturalne moce z enigmatycznym Outsiderem na czele. Cóż chcieć więcej. Arkane Studios nieraz są uznawani za mistrzów w kreowaniu świata przedstawionego, a możliwy dobrze zrealizowany serial, może to tylko potwierdzić.

Jeśli miałby się pojawić serial aktorski albo animacja to jestem bardzo na tak. Poza tym cykl Dishonored cieszy się dużym uznaniem wśród graczy. Nie ma co się dziwić, skoro gry są naprawdę solidnymi pozycjami. Informacja o pojawieniu się adaptacji, z pewnością przyjęłaby się z dużym zainteresowaniem. Jedynie martwiłbym się o jakość projektu, bo z Netflixem bywa różnie.