Kapitalna oferta Amazon Prime Gaming na maj 2025. Subskrybenci dostaną aż 23 gry za darmo

Na dobry początek kolejnego miesiąca przychodzimy ze znakomitą wiadomością dla subskrybentów Amazon Prime. Zgodnie bowiem z tradycją w sieci pojawiła się pełna lista tytułów, które posiadacze aktywnego abonamentu Prime otrzymają w maju bez żadnych dodatkowych opłat. W zestawieniu tym razem znalazły się aż 23 różne pozycje. Jest tego więc naprawdę sporo, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie!

Warto w tym momencie przypomnieć, że w Polsce subskrypcja Amazon Prime (w jej skład wchodzi również Prime Gaming) jest dostępna w cenie 49 złotych za rok. W tej cenie, oprócz gier w ramach Prime Gaming, otrzymujecie także Prime Video. Oznacza to możliwość oglądania filmów, seriali, a także dokumentów. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście darmowa wysyłka z Amazonu. Teraz natomiast przechodzimy do gier.

Amazon Prime Gaming na maj 2025. Pełna lista tytułów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Star Wars, czyli May the 4th, w pierwszym tygodniu maja abonenci odbiorą Star Wars Galactic Battleground oraz LEGO Star Wars: The Complete Saga. Poza grami osadzonymi w uniwersum Gwiezdnych wojen prawdopodobnie największą atrakcją miesiąca będzie jednak Wolfenstein II: The New Colossus. Pełne zestawienie tytułów możecie znaleźć oczywiście poniżej.

Prime Gaming: gry dostępne już teraz

Star Wars Galactic Battlegrounds Saga (GOG)

LEGO Star Wars: The Complete Saga (GOG)

Styx: Master of Shadows (GOG)

The Invisible Hand (Amazon Games App)

8 maja 2025

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (Microsoft Store)

Amnesia: Rebirth (Epic Games Store)

Hypnospace Outlaw (GOG)

Doors: Paradox (Epic Games Store)

15 maja 2025

Saints Row: Gat out of Hell (GOG)

Endless Legend Definitive Edition (Amazon Games App)

Golf with Your Friends (GOG)

Legacy of Kain: Blood Omen 2 (GOG)

Mail Time (GOG)

22 maja 2025

FATE (GOG)

Thief 2: The Metal Age (GOG)

Everdream Valley (Amazon Games App)

Chessarama (Epic Games Store)

The Lost Ashford Ring (Legacy Games Code)

29 maja 2025

Samurai Bringer (Amazon Games App)

Trinity Fusion (Amazon Games App)

Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

Liberté (Epic Games Store)

