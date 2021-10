Zwierzątka w Battlefield 2042 mają tak mało detali, że są aż zbyt urocze

Battlefield 2042 już znalazł we mnie fana za sprawą przeuroczych bohaterów, niemal niedostrzeganych na polu bitwy. Ptaszki i szczury wyglądają, jakby urwały się z filmu animowanego.

Mało kto spodziewałby się, że na polu bitwy w BF2042 spotkamy niewinne zwierzątka, które mają potencjał rozkochania w sobie graczy.

Battlefield 2042 z małymi bohaterami

Beta BF2042 udowodniła nam parę rzeczy. Przede wszystkim – jest to faktycznie „wojna totalna”, umożliwiająca nam uczestniczenie w konflikcie o nieopisanej skali. Wiemy też, że niektóre wybory DICE nie okazały się zjednać sobie fanów. No i deweloperzy udowodnili, że w detalach tkwi siła.

A konkretnie – w detalach zwierząt. W zasadzie to ich braku. Na twitterowym profilu low-poly animals regularnie wrzucane są screeny z różnych gier wideo, na których widzimy pozbawione detali zwierzęta z bardzo małą liczbą poligonów. Tym razem możemy podziwiać tam bohaterów tła z BF2042. Ci, w porównaniu do postaci pierwszoplanowych, są naprawdę uroczy.

No ale przyznajcie sami – poniższy ptak (którego gatunek ciężko określić) prezentuje się wyjątkowo w zestawieniu z ultranowoczesnym, pełnym szczegółów dronie. To porównanie za pomocą jednego screena przeniosło nas do czasów drugiego Raymana, gdy nad wodą spotykaliśmy przesłodkie kraby. Ptaszek sprawia wrażenie, jakby został żywce wyciągnięty z teatrzyku dla dzieci. Czyż to nie jest piękne?

Bird from Battlefield 2042 pic.twitter.com/8yXJaEzgcq — low poly animals (@lowpolyanimals) October 24, 2021

A taki szczurek? Ten to dopiero potrafi rozkochać. Brak detali i tekstury niskiej rozdzielczości powodują, że wygląda, jakby był bohaterem filmu wykonanego w animacji poklatkowej, w którym główną rolę odgrywają pacynki z włóczki wełnianej.

Rat from Battlefield 2042 pic.twitter.com/5mmLJKuE6E — low poly animals (@lowpolyanimals) October 22, 2021

Oczywiście przedstawiane tu zwierzaki mają swój urok, ale stanowią coś więcej, niż tylko „zapychacz tła”. Dodanie drobnych detali urzeczywistnia całą grę. Pamiętam, gdy sam w trakcie bety spotkałem uciekającego przed wybuchami szczurka i zdziwiłem się, że DICE zadbało o takie detale. No, detale pozbawione detali, bo nie ma przecież sensu zajmować cennej mocy obliczeniowej na rzeczy, których i tak większość graczy nie zobaczy. Efektem tego są właśnie wszystkie stworzonka wykonane w bardzo małej liczbie poligonów.