Diablo IV zostanie z nami na długie lata. Blizzard ma w rękawie „ekscytującą zawartość”

Blizzard szykuje sporo zawartości dla zbliżającego się Diablo IV. Potwierdzono, że gra ma zachęcać do siebie graczy przez długie lata.

Blizzard dba o to, aby graczom nie brakowało nowych informacji o czwartym Diablo. Co rusz w sieci pojawiają się świeże wieści, a niedawno otrzymaliśmy sporą pigułkę ciekawostek na temat tworzenia postaci i designu potworów.

Tym razem o grze, a raczej procesie jej produkcji, opowiedział jeden z przedstawicieli Activision. Zgodnie z jego słowami, nowe Diablo zostanie z nami na wiele lat. Blizzard szykuje sporo zawartości, która zatrzyma uwagę graczy.

Blizzard nadal czyni duże postępy w pracach nad Diablo IV, gra kształtuje się niesamowicie dobrze, a zespół przeznacza znaczne środki na tworzenie ekscytującej zawartości, która będzie napędzać zaangażowanie przez wiele lat. – powiedział Daniel Alegre, prezes i COO Activision, w trakcie konferencji z inwestorami

Ilość zawartości to jedno, ale miejmy nadzieję, że będzie ona różnorodna. Moim zdaniem największym problemem sezonów w Diablo III jest to, że – przynajmniej mnie – niespecjalnie zachęcają do powrotu do gry. Oczywiście to mocno subiektywna kwestia. Na razie jest zbyt wcześnie, aby spekulować, czy Diablo IV poradzi sobie z utrzymaniem dużej bazy graczy.