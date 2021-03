Jaki telefon do Diablo Immortal? Wymagania sprzętowe

Blizzard w końcu podał wymagania dla Diablo Immortal. Mobilna odsłona kultowej serii wymaga całkiem mocnego smartfona, aby cieszyć się rozgrywką.

To będzie piekielnie dobry rok dla fanów Diablo. Remaster drugiej części zapowiada się wyśmienicie, a dodatkowo wkrótce doczekamy się premiery mobilnego Immortal. Blizzard podzielił się z graczami wymaganiami sprzętowymi przenośnego diabełka.

Jaki telefon jest potrzebny do gry w Diablo Immortal?

Producent ujawnił, jakiego sprzętu potrzebujemy, aby zaangażować się w testy Immortal. Na niższych ustawieniach gra zadziała na praktycznie każdym smartfonie ze średniej półki cenowej. Posiadacze smartfonów z Androidem powinni przyjrzeć się specyfikacji swoich urządzeń.

Nieco łatwiej mają fani sprzętu z nadgryzionym jabłkiem – w ich przypadku podano konkretny przedział modeli, na których gra zadziała bez problemu. Niestety, póki co ujawniono tylko minimalne wymagania dla smartfonów Apple.

Minimalne wymagania dla smartfonów z systemem Android:

System Android 5.0 Lollipop lub nowszy

4 GB wolnej pamięci w urządzeniu

Procesor Snapdragon 710 lub Hisilicon Kirin 980

2 GB pamięci RAM

Zalecana wymagania dla smartfonów z systemem Android:

System Android 5.0 Lolipop lub nowszy

4 GB wolnej pamięci w urządzeniu

Procesor Snapdragon 855 lub Hisilicon Kirin 980

4 GB pamięci RAM

Minimalne wymagania dla smartfonów z systemem iOS:

iPhone 8 lub lepszy

System iOS 12 lub nowszy

4.5 GB wolnego miejsca w pamięci urządzenia

Wymagania dla lepszych ustawień są dość wysokie. Warto jednak pamiętać, że dotyczą one wersji alpha i zapewne ulegną zmianie po oficjalnej premierze gry. Blizzard wciąż pracuje nad optymalizacją.

Ile godzin rozgrywki zapewni Diablo Immortal?

Mobilne Diablo to gra rozwijana w formie usługi. Ciężko określić ile dokładnie godzin w niej spędzimy, bo zależy to po prostu od naszych preferencji. Jedni zostaną z grą na wiele miesięcy, a inni ukończą kampanię i zakończą wraz z nią swoją przygodę.

Wiemy jednak ile mniej więcej czasu zajmie nam dotarcie do endgame’u. Wyatt Cheng – Lead Designer gry – udzielił pod koniec lutego wywiadu dla portalu WCCFTech. Potwierdził w nim, że Blizzard planuje dostarczyć graczom kampanię o podobnej długości do tej z Diablo III. Mnie taka odpowiedź w pełni satysfakcjonuje i myślę, że wielu graczy podzieli moją opinię.

Deweloperzy zaznaczają jednak, że Diablo Immortal to gra MMOARPG. Oznacza to, że ogromną rolę odgrywają w niej interakcje pomiędzy graczami. W grze znajdziemy wymagające dungeony i masę wieloosobowych aktywności. Twórcy chcą, aby gracze czuli, że wirtualny świat żyje nawet wtedy, kiedy wylogujemy się z rozgrywki. Blizzard zmierza więc w kierunku gier jak World of Warcraft, a nie typowego hack and slasha.

Obietnice deweloperów brzmią bardzo zachęcająco. My, gracze wiemy jednak, że z obietnicami bywa różnie. Mocno czekam na Immortal i mam nadzieję, że bardzo pozytywnie się nim zaskoczę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.