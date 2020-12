Diablo Immortal pozytywnie zaskakuje. Wkrótce wystartują testy wersji alfa

Diablo Immortal może być jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat. Pierwsi testerzy chwalą grę, a gracze wkrótce będą mogli ją sprawdzić.

Chyba wszyscy pamiętamy wiekopomną zapowiedź mobilnej odsłony Diablo. Immortal spotkało się z niemal tragicznym przyjęciem graczy, którzy mieli nadzieję na to, że projekt jest tylko żartem Blizzarda.

Producent jednak wziął się mocno do roboty i dalej rozwijał grę, co dość nieśmiało komunikował co kilka miesięcy. Gracze nieco się uspokoili i zaczęli patrzeć na Immortal nie jak na niechcianego następcę Diablo IV, a bardziej ciekawą alternatywę.

Okazuje się, że rzeczony mobilniak to naprawdę nieźle zapowiadający się produkt. Pierwsi testerzy gry twierdzą, że gra się w to jak w „prawdziwe Diablo”, jednak z większym naciskiem na tryb multiplayer. Redakcja The Verge twierdzi, że Immortal stanowi świetne przełożenie ducha serii na platformy mobilne.

Wygląda na to, że wkrótce szersze grono graczy będzie miało okazję przetestować Immortal. Blizzard przygotował grę do testów wersji alfa, które wystartowały już w Australii. Wkrótce testy powinny objąć również inne zakątki świata, jednak raczej wątpię, aby nasz kraj się do nich zaliczał.

Alfa ma być dostępna na urządzeniach z systemami iOS i Android. Nie liczyłbym jednak na sporą ilość treści udostępnionej w ramach testów, bowiem będą one miały czysto techniczny charakter.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.