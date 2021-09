Diablo II Resurrected ma zwiastun z kolejnym aktorem z filmów Marvela

W sieci zadebiutował kolejny, krótki zwiastun Diablo II Resurrected. Ponownie mamy tu do czynienia z aktorskim materiałem. Tym razem w głównego bohatera wcielił się słynny Winston Duke.

Wspomnianego aktora możecie kojarzyć z roli Gabe’a w horrorze To my oraz Man-Ape z Czarnej Pantery oraz dwóch ostatnich odsłon serii Avengers. Jest to więc całkiem rozpoznawalne nazwisko w branży filmowej. Duke dołącza przy okazji do innej gwiazdy Marvela, Simu Liu, który pojawił się w innym zwiastunie DIIR. Materiał z aktorem wcielającym się w Shang Chi znajdziecie w tym artykule.

Winston Duke, podobnie jak Liu, na zwiastunie przychodzi się wyspowiadać. Jego postać szykuje się na nadejście Diablo i zamierza łupić, plądrować, mordować oraz robić inne, plugawe rzeczy, które fani serii hack and slashów od Blizzard mają w zwyczaju.

Może i nie jest to najlepszy zwiastun w historii Diablo II Resurrected, ale przyjemnie wprowadza w klimat gry. Według mnie jednak trochę szkoda, że Blizzard nie zaprezentował kolejnych, zupełnie nowych animacji, z których słynie. Choć pochłonęłyby więcej czasu i budżetu niż wynajęcie aktora, myślę, że fani firmy byliby nieco bardziej zadowoleni. Oczywiście zawsze mogło być gorzej.