Diabeł w pełnej okazałości! Zobaczcie nowy zwiastun Diablo 2 Resurrected

Premiera Diablo 2 Resurrected już niedługo, więc twórcy udostępnili zwiastun filmowy. Zobaczcie, jak prezentuje się tytułowy diabeł.

Czekacie na starego Diaboła w nowych szatach? Jeśli tak, to koniecznie obejrzyjcie nowy zwiastun filmowy do Diablo 2 Resurrected. Co by nie pisać i mówić o Blizzardzie, ci wciąż potrafią robić świetne świetne trailery do swoich produkcji. Już niebawem będziemy mogli nacieszyć się pełną rozgrywką odświeżonego D2. Gra zadebiutuje 23 września bieżącego roku. Tytuł będziemy ogrywać na PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S oraz Switch.

Odświeżona wersja D2 zawiera kilka interesujących funkcji i nowości. Przede wszystkim tytuł zostanie wzbogacony ładniejszą i poprawioną grafiką. Ta wciąż ma zachowywać klimat oryginału. Warto wspomnieć, że w dowolnym momencie będzie można wrócić do oprawy wizualnej znanej z pierwowzoru. Wystarczy kliknąć jeden przycisk. Ciekawa funkcja, którą powinni docenić najbardziej zagorzali fani cyklu.

Ponadto gracze otrzymają do dyspozycji progresję multiplatformową. Dzięki niej zachowają postacie i postęp na dowolnej platformie, na której grają. Na koniec wspomnę o przebudowaniu interfejsu, rozbudowaniu skrytki, a także odświeżeniu statystyk. Twórcy starali się dostosować grę do obecnych trendów, jednak jak zapewniają, starzy wyjadacze powinni poczuć się jak w domu.

Miejmy nadzieje, że premiera gry przebiegnie pomyślnie (patrzę na Wasze serwery Blizz), a graczom przypadnie do gustu Diablo 2 Resurrected. Jestem ciekaw, którą postacią wyruszycie na przygodę. Paladyn, Druid, a może Czarodziejka? Dajcie znać w komentarzach.