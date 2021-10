Jaka przypadłość cechuje schody w RE Village? Oto kilka realistycznych szczegółów z gier

Youtuber Knightz opublikował na YouTube ciekawy filmik, na którym zaprezentował realistyczne detale z kilku gier.

Knightz wziął pod lupę produkcje takie jak GTA V, Hitman 3 i Resident Evil Village. W efekcie powstało wideo o tytule Satysfyingly Realistic Games in Video Games. Szczegóły pokazane na nagraniu mogły umknąć nawet największym fanom tych gier.

Na przykład dowiedzieliśmy się, że w papierosy palone przez postaci w Hitmanie 3 wypalają się w miarę upływu czasu. Uważnemu oku sympatyka RE Village nie umknie chociażby, że co trzeci schodek prowadzący do piwnicy jest przetarty. Jak każdy wie, Lady Dimitrescu to potężna bohaterka – w związku z tym nie używa każdego schodka, tylko co trzeci.

Realistycznie zachowuje się też woda w akwarium w Splinter Cell – i powiewająca na wietrze broda Kratosa z God of War.

Wiedzieliście o tym? Niby małe rzeczy, a cieszą. To niesamowite, jak wiele uwagi deweloperzy przywiązują do detali przy projektowaniu swoich dzieł.