Bungie od trzech lat pracuje nad nową grą. Destiny 3 jest już blisko?

Pracownicy Bungie potwierdzili, że od trzech lat pracują nad nową grą. Możliwe, że kontynuacja Destiny 2 jest już bliżej niż dalej.

Druga część Destiny ma już na karku ponad trzy lata. Gra niedawno otrzymała świeżutki dodatek – Beyond Light – i stale posiada ogromną bazę użytkowników. To po prostu świetny looter-shooter i nic dziwnego, że gracze chętnie wracają do fantastycznego świata wykreowanego przez Bungie.

Okazuje się, że nowe dodatki do produkcji nie były jedynym obiektem prac deweloperów. Szef studia przyznał w wywiadzie dla Metro, że od 2017 pracują nad kolejnymi, niezapowiedzianymi jeszcze projektami. Może chodzić o Destiny 3, ale też o zupełnie nową markę.

Warto przypomnieć, że Destiny pierwotnie było planowane jako tetralogia. Nie wiadomo czy plany nie uległy zmianie wraz z przejściem Destiny 2 na free-to-play, jednak to niemal pewne, że prędzej czy później doczekamy się pełnoprawnej kontynuacji.

Co ciekawe, producent w trakcie pandemii zatrudnił tak wielu deweloperów, że nie był w stanie przywitać ich w siedzibie studia.

Prawie jedna czwarta wszystkich pracowników Bungie nigdy nie postawiła nogi w studiu. Łamie mi to serce, ale to świadectwo pracy, jaką zdołały wykonać zespoły. – komentuje Pete Parsons, szef Bungie

Pracy jest więc dużo i możliwe, że dodatki do Destiny 2 to jedynie ułamek tego, co pokaże nam studio w nadchodzących latach. Tworzenie gier to ciężki kawałek chleba tym bardziej, że pandemia wymusza na największych studiach pracę zdalną.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.