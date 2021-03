Znienawidzone przez graczy Denuvo ma bronić PS5

Nie cieszące się dobrą sławą oprogramowanie Denuvo, będzie chronić PS5 przed hakerami i cheaterami. Gracze jednak nie tryskają entuzjazmem.

Firma Irdeto odpowiedzialna za aplikację, weźmie na celownik wszelkiej maści oszustów. Rozgrywka w grach ma być chroniona zarówno w trybie online jak i offline. Zadaniem twórców jest pracowanie nad rozwiązaniami, które uchronią użytkowników konsol od kradzieży danych. Program dołączy do pakietu oprogramowania PlayStation 5 Tools & Middleware.

Dziś, jako członek ekosystemu graczy, Denuvo będzie kontynuować swoją misję przywracania uczciwości i radości z gry poprzez upowszechnianie swojego rozwiązania Anti-Cheat wszystkim deweloperom, którzy pragną chronić swoje gry i graczy, zarówno przed hakerami i oszustami na PlayStation 5. Według Global Gaming Survey, 77% graczy przyznaje, że zostało zniechęconych do gry z powodu oszustów, co stwarza ogromne ryzyko dla monetyzacji gier.

Dotychczasowe opinie na temat Denuvo, nie były mówiąc delikatnie pozytywne. Kilka lat temu przedstawiliśmy dowód (tutaj) potwierdzający, iż zabezpieczenie Denuvo w grach na PC może generować szereg problemów. Mowa była m.in. o spowolnieniach w ładowaniu i płynności niektórych gier. Overlord Gaming wykazało, że gry: Dishonored 2, Lords of the Fallen, Bulletstorm, Life is Strange: Before the Storm, Moto Racer 4, RiME oraz Deus Ex: Mankind Divided działały lepiej gdy usunięto Denuvo. Swego czasu pisaliśmy też o kontrowersjach odnoszących się do działania FF XV z systemem Denuvo i bez niego (zobaczcie jak wnioski można wysunąć z analizy).

Czy Denuvo na PS5 to dobry pomysł?

Czy podobny problem wystąpi w przypadku PlayStation 5? Zdaniem producenta nie jest możliwe, a co więcej już niektóre z gier korzystają ze wspomnianego oprogramowania. Denuvo rzekomo nie wpływa negatywnie na wydajność produkcji ani na proces pracy dewelopera.

Dyrektor zarządzający Reinhard Blaukovitsch stwierdził, iż

Oszukiwanie rujnuje gry wideo dla uczciwych graczy. Może to wpływać na zmniejszenia zaangażowania, ruchu w grze i redukcję przychodów wydawców produkcji. Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy pomóc najbardziej uzdolnionym deweloperom na świecie w dostarczaniu wspaniałych doświadczeń dla graczy na PlayStation 5.

Wielu komputerowych graczy jest negatywnie nastawiona do zabezpieczeń Denuvo. Poza spowalnianiem rozgrywki, niektórzy obawiają się również ingerencji w system i zbierania informacji o użytkownikach. Wydaje się niemniej, że najnowsza technologia Anti-Cheat udostępniona na PS5 nie powtórzy błędów wcześniejszych wersji oprogramowania. Gracze natomiast docenią tarczę ochronną przeciwko hakerom i cheaterom.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.