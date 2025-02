Wiemy, kiedy zadebiutuje kampania do Delta Force. Darmowy hit doczeka się wielkiej nowości

Delta Force to jedna z największych premier free-to-play ostatnich miesięcy. Tytuł ma już niebawem otrzymać kampanię Black Hawk Down.

Jeśli jesteście fanami gier w stylu Battlefield czy Medal of Honor, ale lubicie przy tym samotne spędzanie czasu, niekoniecznie na wielkich polach bitew dla wielu graczy, mam dobrą wiadomość. Poznaliśmy datę premiery kampanii Black Hawk Down do Delta Force.

Delta Force Black Hawk Dawn – data premiery

W grudniu zadebiutowała podstawowa wersja gry, nadal znajdująca się w fazie beta. Delta Force szybko przekonało do siebie sporą liczbę graczy, choć nie wszyscy byli równie usatysfakcjonowani. Gracze skarżyli się na instalowany na poziomie jądra systemu system anti-cheat, a także kilka mniejszych i większych niedociągnięć w samej rozgrywce. Mimo wszystko mówimy o hicie. Poza tym rzadko kiedy FPS rzucający rękawicę serii Battlefield jest dostępny kompletnie za darmo.

Od pierwszych zapowiedzi twórcy obiecywali również, że jednym z kluczowych aspektów produkcji będzie remake kampanii Black Hawk Down z oryginalnej gry. Wiemy, że ma wspierać kooperację, ale nie stoi nic na przeszkodzie, aby przejść ją samodzielnie. Deweloperzy chcą „wiernie” odtworzyć znaną historię, która stanowi grową wersję filmu „Helikopter w Ogniu” Ridleya Scotta z 2001 roku.

Team Jade poinformowało, że kampania Black Hawk Dawn ukaże się 21 lutego 2025 roku. Nie trzeba więc wiele czekać, aby sprawdzić, czy uda się zaoferować godną rozgrywkę również wielbicielom rozgrywki singleplayer w FPS-ach. Na dodatek dostaliśmy krótki zwiastun. Zapewne w najbliższym czasie pojawi się również dłuższy materiał.

Źródło: mp1st