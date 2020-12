Defense Grid: The Awakening za darmo w EGS

Dziś w świątecznym cyklu prezentowym od Epic Games przyszła kolej na produkcję tower defense od Hidden Path Entertainment. Na odebranie gry mamy niecałe 24 godziny.

Defense Grid: The Awakening jest dostępny pod tym adresem. Standardowo wystarczy zalogować się do konta w Epic Games Store i kliknąć przycisk Pobierz. Przypominamy, że na zgarnięcie produkcji bez żadnych opłat mamy tylko jeden dzień – 21 grudnia o godzinie 17:00 otrzymamy kolejny prezent.

Następną darmoszką od Epików będzie shooter Alien: Isolation – tak przynajmniej ćwierkają internetowe ptaszki, które opublikowały w internecie nieoficjalną listę bezpłatnych tytułów. Jeśli wierzyć rozkładowi, który jak dotąd się sprawdza, to w kolejnych dniach w sklepie Epic Games będą na nas czekały takie produkcje jak Metro 2033, Tropico 5, Night in the Woods czy Jurassic World Evolution.

Kilka słów o tytule, który jest do odebrania przez następną dobę: naszym głównym zadaniem w Defense Grid: The Awakening jest odpieranie ataków przeciwników poprzez budowanie wież i fortyfikacji. Grę charakteryzuje prosty interfejs i przemyślany projekt poziomów; w trybie fabularnym mamy do pokonania 20 etapów, co daje około 10 godzin zabawy.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.