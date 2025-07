Death Stranding Director’s Cut najtaniej. Świetna oferta na hit Kojimy na PC

Na Instant-Gaming można obecnie kupić Death Stranding Director’s Cut na PC za jedyne 43,04 zł. To znacznie taniej niż na Steam, gdzie gra kosztuje 67,60 zł i to również w promocji.

Zanim DS2 trafi na PC warto ograć Death Stranding Director’s Cut

Director’s Cut to rozbudowana wersja oryginalnego Death Stranding, stworzonego przez Hideo Kojimę. Gra, co akurat nikogo nie dziwi, cieszy się dobrymi opiniami. W serwisie Metacritic ma ocenę 85/100 od krytyków oraz 8,1/10 od graczy. Serwis PlayStation Lifestyle przyznał jej równe 100 punktów, podkreślając, że to najlepszy sposób na poznanie tego nietypowego świata. Gamersky również wystawiło maksymalne 100, a nawet niższe oceny doceniają solidność techniczną i pomysły na rozszerzenie kampanii.

Gracz wciela się w Sama Bridgesa, który przemierza postapokaliptyczną Amerykę, by połączyć rozsiane enklawy i ocalić to, co zostało z ludzkości. Historia toczy się w świecie, w którym granica między życiem a śmiercią przestała istnieć, a istoty z zaświatów zakłócają codzienność ocalałych. Director’s Cut dodaje nowe misje, przedmioty i mechaniki oraz wspiera ultra-szerokie monitory i tryb wysokiej płynności.

Z perspektywy graczy pecetowych warto zaznaczyć, że sequel, Death Stranding 2: On the Beach, dopiero co zadebiutował na PS5. Prawdopodobne jest więc, że po jakimś czasie trafi też na PC, tak jak to miało miejsce z pierwszą częścią. To świetna okazja, by przygotować się na kontynuację i nadrobić historię Sama.

Źródło: Opracowanie własne