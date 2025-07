Death Stranding 2 najtaniej. Pudełkowa wersja na PS5

Death Stranding 2: On the Beach w najniższej cenie na Allegro. Taniej niż gdziekolwiek indziej i to w wersji pudełkowej. Oczywiście na PS5.

Na Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta dla fanów Hideo Kojimy. Pudełkowa wersja Death Stranding 2: On the Beach na PS5 kosztuje teraz 273,50 zł. To sporo mniej niż w innych sklepach, gdzie ceny zaczynają się od 290 – 299 zł.

Death Stranding 2 najtaniej

Druga część postapokaliptycznej epopei kontynuuje losy Sama, który tym razem wyrusza do Australii. W grze ponownie stawiamy czoła wrogim środowiskom, zjawiskom pogodowym i potworom z innego wymiaru, a przy okazji łączymy odizolowane społeczności. Tym razem pojawiło się też jeszcze więcej opcji, by omijać przeszkody, zarówno siłowo, jak i sprytem.

Gra oferuje dynamiczny, otwarty świat, w którym pogoda, pora dnia czy katastrofy naturalne wpływają na rozgrywkę. To nie tylko wizualny bajer, bo deszcze temporalne wciąż stanowią zagrożenie, a pożary czy trzęsienia ziemi potrafią zmienić trasę naszej podróży.

Poza tradycyjną eksploracją i budowaniem struktur, w grze działa także rozwinięty system społeczny. Gracze mogą wpływać na siebie nawzajem, zostawiając po sobie ślady i konstrukcje w świecie innych użytkowników.

Polecam również sprawdzić naszą recenzję produkcji. “Najlepsze jest jednak to, że historia niby gra tu pierwsze skrzypce, ale doczekaliśmy się rozwinięcia praktycznie każdej – mniej lub większej – mechaniki. A to samo w sobie już znaczy, że mamy do czynienia nie tylko z dziełem kompletnym, ale przede wszystkim przemyślanym i głębokim. Czyli jednym z tych, do których przyzwyczaił nas Hideo Kojima. Lepszej rekomendacji więc dać nie mogę” – pisałem.

