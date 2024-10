Jeżeli chcieliście zagrać w Deadlock na PlayStation 4, to mam dla was dwie informacje. Pierwsza i dobra jest taka, że ktoś właśnie zdołał uruchomić grę na konsoli Sony. Druga, niekoniecznie pozytywna, to fakt, że gra działa tragicznie – w niesamowicie niskiej rozdzielczości i niskiej liczbie klatek na sekundę. Raczej nie jest to akceptowalny kompromis.