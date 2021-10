Dead by Daylight z atrakcjami na Halloween, a już teraz prezent do odebrania

Dead by Daylight jak co roku dostanie specjalny, dedykowany Halloween event. Twórcy zdradzili, na co mogą liczyć gracze w kolejnych tygodniach.

DbD wydaje się grą idealną na październik. Multiplayer’owe zmagania ocalonych z klasycznymi (i autorskimi) mordercami z horrorów to przecież idealny przepis na Halloween.

Dead by Daylight dostanie więcej niż event Halloween

Twórcy opublikowali na stronie gry specjalny kalendarz, w którym zamieścili wszystkie najważniejsze atrakcje, jakie szykują dla graczy. Zbliża się w końcu Halloween, tak więc obchody powoli czas zacząć. Co więcej – w tym roku nie dostaniemy wyłącznie jednego wydarzenia, a całą serię mniej lub bardziej gamingowych eventów.

Zacznijmy może od początku, czyli od 12 października. Wtedy rusza specjalne wydarzenie halloweenowe w DbD na urządzeniach mobilnych. Gra dostępna jest za darmo, także każdy będzie miał okazję zapoznać się z tym, co przygotowali twórcy.

Nowy sezon w DbD zaczyna się już 19 października, wraz z nową aktualizacją „Hour of the Witch”, o której pisaliśmy już wcześniej. Gracze dostaną nową postać z bardzo zaskakującymi umiejętnościami. Z kolei odpowiednie wydarzenie Halloweenowe zacznie się 21 października i potrwa do 4 listopada. Nie wiemy jeszcze, czego możemy się spodziewać, ale z pewnością zastaniemy na znanych nam mapach nowe ozdoby. 20 października odblokowany zostanie nowy tom z kolejnymi wyzwaniami i historiami.

Oprócz tego twórcy obiecują wydarzenia poza grą, transmitowane na Twitchu, a także świeżą dostawę merchu na Halloween. Od dzisiaj do końca miesiąca gracze mogą odebrać specjalny przedmiot kosmetyczny, wpisując w sklepie wewnątrz gry kod „DWIGHTCROW„.