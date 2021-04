Współtwórca Days Gone: „Jeśli uwielbiasz grę, kup ją k***a za pełną cenę”

Współtwórca Days Gone, John Garvin, skomentował praktyki dzisiejszych graczy. Scenarzysta wypunktował zachowanie łowców okazji.

Sandbox od Bend Studios nie miał łatwego startu, i rzekomo sprzedał się poniżej oczekiwań Sony. Gra nie doczeka się już raczej kontynuacji, co rozczarowało niektórych graczy. W toku jest aktualnie ankieta mająca skłonić Sony do kontynuowania historii.

W międzyczasie głos zabrał jeden z twórców gry. Scenarzysta John Garvin rozmawiał z twórcą pierwszych odsłon God of War, Davidem Jaffe, o branży gier wideo. W pewnym momencie wspomniał jedną z przyczyn tego, że niektóre marki nie otrzymują kontynuacji. Garvin w mocnych słowach skomentował zachowanie osób czekających na przeceny i rozdawnictwa gier, które ich interesują.

Jeśli uwielbiasz grę, kup ją k***a za pełną cenę. Nie potrafię powiedzieć, ile razy widziałem graczy mówiących „tak, zgarnąłem to na wyprzedaży, odebrałem to przez PS Plus, cokolwiek”.

Nie narzekaj, że gra nie doczekała się sequela, jeśli nie była wspierana w momencie premiery.

To tak jak z God of War, które sprzedało się w milionach egzemplarzy, a Days Gone nie.

– powiedział John Garvin w rozmowie z Davidem Jaffe