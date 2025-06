Trzy gry za darmo przez weekend na Steam

Jeżeli nie macie za bardzo w co grać, to przychodzimy Wam z pomocą. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam w ramach darmowego weekendu możecie swobodnie ogrywać trzy różne produkcje. Wszystkie są jednocześnie dostępne do zakupienia w niższych cenach, gdyby Wam się spodobały.

Darmowy weekend na Steam. Sprawdź za darmo trzy produkcje

Pierwszym z udostępnionych tytułów jest Dead by Daylight. Z racji tego, że jest to równocześnie gra dostępna aktualnie w ramach Xbox Free Play Days, nie będziemy się powtarzać. Po więcej szczegółów zapraszamy do podlinkowanej wiadomości. Pozostałe dwie produkcje są już ekskluzywnie w ramach darmowego weekendu na Steam. Mowa tutaj o Len’s Island oraz Victoria 3. Zacznijmy jednak po kolei.

Len’s Island to sandboksowa gra akcji typu survival z otwartym światem, w której możemy grać w pojedynkę lub w grupie liczącej maksymalnie osiem osób. Dochodzą do tego elementy RPG, a także system budowania i przetrwania. Zaczynamy skromnie, jedynie z niewielkim plecakiem i paroma narzędziami. To, co zrobimy dalej, zależy już wyłącznie od nas. Len’s Island jest idealną propozycją dla fanów eksploracji.

Czekają na nas pełne skarbów wyspy, jak również niebezpieczne lochy. Rozbudowany system budowania pozwala stworzyć własny dom, farmę lub twierdzę. Są także mechaniki rzemiosła, gotowania, upraw. No i oczywiście walki z potworami oraz bossami. Świat i jego zasady modyfikujemy według własnych upodobań.

Victoria 3 to rozbudowana gra strategiczna od znanego studia Paradox Interactive. Przenosimy się do dość burzliwego okresu lat 1836-1936. Przejmujemy kontrolę nad jednym z dziesiątek państw i próbujemy zbudować potęgę – militarną, ekonomiczną lub dyplomatyczną – w świecie pełnym napięć, rewolucji, czy też wielkich przemian. Ba, na naszych barkach spoczywa los całych narodów, wraz z ich wewnętrznymi klasami społecznymi, zróżnicowanymi potrzebami i politycznymi aspiracjami.

