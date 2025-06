Xbox Free Play Days. Aż cztery gry za darmo przez weekend dla abonentów

Zgodnie z dobrze znaną tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili najnowszą ofertę wydarzenia Xbox Free Play Days. Tym razem posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass w wariancie Core, Standard oraz Ultimate mogą przez najbliższy weekend grać bez żadnych dodatkowych kosztów w cztery różne produkcje.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Dead by Daylight

Headbangers: Rhythm Royale

Trailmakers

Synduality: Echo of Ada

Na pierwszy ogień mamy Dead by Daylight, czyli niezwykle popularny asymetryczny horror wieloosobowy. Niedawno zyskał on nową darmową zawartość dzięki crossoverowi z Five Nights at Freddy’s. Nowy zabójca – Animatronic – to zdecydowanie gratka dla fanów grozy. Warto zaznaczyć, że do 28 czerwca obowiązuje również zniżka do 60% na grę podstawową i wybrane DLC.

Druga gra to Headbangers: Rhythm Royale, humorystyczna zręcznościówka typu battle royale, w której rywalizujemy jako… gołębie. Każdy gracz kreuje własnego gołębia, aby następnie wziąć udział w muzycznych minigrach. Do tego dochodzą liczne opcje personalizacji, zaś cena promocyjna to zaledwie 4 dolary.

Jeżeli natomiast wolicie coś bardziej kreatywnego, na liście jest Trailmakers. To gra eksploracyjna, w której naszym głównym celem jest odkrywanie otwartego świata i zostanie najlepszym odkrywcą, czyli tytułowym pionierem. W tym celu możemy tworzyć różne maszyny i innego rodzaju konstrukcje. Wiąże się to jednak z późniejszym wykonywaniem napraw. W trakcie eksploracji lub wyścigów z innymi graczami nasze pojazdy ulegają uszkodzeniom.

Ostatnia propozycja na bieżący weekend to Synduality: Echo of Ada, czyli trzecioosobowa strzelanka z elementami survivalu. To także połączenie mech z dynamicznymi bitwami w zrujnowanym przez katastrofę świecie. Wersja testowa zawiera nowości z Sezonu 2, a zakup gry to oszczędność aż do 25%.

Źródło: Xbox Wire