Trwa darmowy weekend z trzema świetnymi grami na Steamie

Na Steamie przez kolejne dwa dni wypróbujemy bezpłatnie Desperados III, Hearts of Iron IV i Retimed. Dodatkowo pełne wersje tych tytułów są dostępne ze zniżką.

Do końca weekendu na platformie Valve można przetestować aż trzy ciekawe gry. Zdecydowanym faworytem w tym zestawieniu jest Desperados III, ale pozostałe dwie produkcje są również warte uwagi.

Desperados III to taktyczna skradanka, w której sterujemy kilkoma wyrzutkami na Dzikim Zachodzie i mamy za zadanie wyrównać rachunki z przeciwnikami. Tytuł zadebiutował rok temu i zebrał bardzo wysokie oceny. Kto nie próbował, ten powinien. Aby pograć, wchodzimy na stronę tytułu na Steamie i klikamy Pobierz. A jeśli komuś spodoba się gra, to jest ona dostępna w promocji za 84 złote.

Z kolei Hearts of Iron IV to strategia, w której przejmujemy kontrolę nad dowolnym państwem w czasie II wojnie światowej i prowadzimy je ku zwycięstwu. Rozgrywamy bitwy, handlujemy i podejmujemy działania taktyczne. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres. Hearts of Iron IV: Cadet Edition można też kupić za 35 złotych.

Natomiast Redtimed to propozycja dla sympatyków produkcji wieloosobowych. Jest to strzelanka na arenie dla 2 do 4 graczy z funkcją spowolnienia czasu, dzięki której jesteśmy w stanie uniknąć pędzących przycisków. Darmowy weekend z tytułem rozpoczniemy pod tutaj. Na Steamie trwa też promocja na grę: kupimy ją za niecałe 30 złotych.

A jeśli wolicie dostawać darmoszki na stałe, a nie tylko tymczasowo, to przypominamy, że THQ Nordic rozdaje właśnie dwie świetne produkcje: Titan Quest Anniversary Edition i Jagged Alliance 1: Gold Edition. Tutaj znajdziecie potrzebne linki.