Aż 6 świeżych darmowych gier na Steam

W ostatnim czasie na Steam zadebiutowało kolejne 6 darmowych gier. Część z nich to raczej dość przeciętne pozycje, ale niektórymi warto się zainteresować.

Tym razem nie ma mowy o grach, które rozdawane są za darmo, a o pozycjach free-to-play, czyli darmowych tytułach. Jak informuje profil Free Steam Games, ostatnio dostaliśmy 6 świeżych tytułów.

6 nowych darmowych gier na Steam

Free Steam Games wyszukuje i publikuje informacje o nowiutkich tytułach na Steam, które można ogrywać za darmo. Oznacza to więc nie tylko czasowe rozdawnictwa, ale również i premiery gier, które nie wymagają płacenia. Nie będę ukrywał, że spora część z nich to dość średnie pozycje. Wiadomo, tworzone w przerwach od pracy gry indie przez niedoświadczonych deweloperów. Czasami i takim tytułom warto dać szansę!

Wszystko dlatego, że nie tracimy nic, gdy pobierzemy darmowy tytuł do przetestowania. No dobra, trzeba zainwestować w to troszkę czasu, ale już pierwsze kilkadziesiąt minut pokaże nam, czy warto dalej grać, czy lepiej odłożyć pozycję na półkę. W ostatnich dniach byliśmy świadkami 6 nowych premier:

Na uwagę zasługiwać może darmowy prolog pozwalający sprawdzić w akcji Nine Realms. To taki roguelite’owy klon Diablo, stawiający przede wszystkim na akcję, ale także na zbieranie nowego wyposażenia i fabułę. Fani hack’n’slashy mogą się odnaleźć! Z kolei Project Entropy to popularne z urządzeń mobilnych MMO teraz w wersji na PC. Szkoda tylko, że nadal promuje podejście pay-to-win…

Źródło: Twitter