Gra za darmo o składaniu komputerów czeka na Was w Epic Games Store

Darmowe gry na Epic Games Store to coś, co na pewno wyróżnia tę platformę na tyle innych. Od dziś dostępna jest kolejna produkcja, która tym razem pozwoli Wam złożyć własny komputer i później go przetestować.

Od dziś, od 17:00 do 14 października, do godz. 16:59 możecie zgarnąć PC Building Simulator. Wystarczy wejść do EGS, zalogować się na swoje konto i na stronie głównej sklepu zjechać minimalnie niżej do sekcji z prezentami. No dobrze, ale czym jest nowy prezent od wujka Epica?

PC Building Simulator to, jak sama nazwa wskazuje, symulator budowania komputerów. Jest to jednak niezwykle rozbudowana produkcja, w której znajdziecie masę licencjonowanych, prawdziwych komponentów od wielu znanych producentów. Nie zabrakło takich marek jak AMD, Intel, ASUS, Gigabyte, Benq, EVGA, a nawet nie jest to połowa całej listy. Gra nie opiera się tylko na stworzeniu własnego zestawu, ale także na późniejszym testowaniu go. Coś w sam raz dla wszystkich fanów #PCMasterRace.

Już za tydzień czeka Was Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulsce (spróbujcie to wymówić na jednym tchu) oraz miły upominek w formie Epic Packa do gry Paladins.

