Darmowa gra na Epic Games Store to przygodowy horror 2.5D w sam raz na Halloween

Cotygodniowe darmowe gry na Epic Games Store to „tradycja”, która co 7 dni przyciąga do wymienionej platformy masę graczy. Od dziś możecie zgarnąć DARQ, czyli dwuletnią produkcję, która idealnie sprawdzi się na któryś z najbliższych wieczorów.

Ważne – DARQ możecie zgarnąć do 4 listopada, do godziny 16:59. Później nie będzie to możliwe, dlatego polecam jak najszybciej dodać tę pozycję do Waszej biblioteki na EGS. Dlaczego warto zainteresować się akurat tym prezentem?

Poza argumentem ze zbliżającym się Halloween jest jeszcze kilka powodów, aby poświęcić czas produkcji Unfold Games. Wcielicie się tu w Lloyda, czyli chłopca będącego w świadomym śnie, a w zasadzie w świadomym koszmarze. Co ciekawe, twórcy zaoferowali kilka różnych zakończeń historii zależnych od wyborów graczy. Głównie jednak rozgrywka opiera się na rozwiązywaniu zagadek, gdzie niejeden raz będzie trzeba użyć zdolności, których na jawie nigdy się nie ujrzy.

Już za tydzień w Epic Games Store pojawi się Aven Colony, czyli strategia oparta na kolonizacji w klimatach sci-fi. Co ciekawe, tytuł ten miał już pod koniec września trafić do epickiej rozdawanki, jednakże w związku z nieznanymi okolicznościami wycofano się wtedy z tego pomysłu.

