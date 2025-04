Nowe DLC do Darkest Dungeon II i nie tylko

Na początek warto przyjrzeć się Kingdoms — zupełnie nowemu, darmowemu trybowi, który rozbudowuje strukturę rozgrywki o trzy tematyczne moduły przygodowe. Tryb ten działa niezależnie od klasycznego Confessions, oferując świeże wyzwania i wymagając ponownego odblokowywania przedmiotów, umiejętności bohaterów oraz funkcji karczmy w ramach osobnej kampanii. Co istotne, postępy w Kingdoms i Confessions są niemal całkowicie rozdzielone, choć niektóre elementy, jak np. odblokowane skórki dyliżansu czy palety bohaterów, można przenosić między trybami.

Równocześnie gracze mogą już pobrać płatne DLC „Inhuman Bondage”, które dodaje nowy, niebezpieczny region — The Catacombs. To miejsce pełne zgniłych potworów i zgniłej atmosfery, gdzie każda walka to ryzyko, ale i szansa na cenne nagrody. Co więcej, wraz z dodatkiem powraca dobrze znana i długo wyczekiwana postać — The Abomination. Ten bohater oferuje unikalne mechaniki rozgrywki, pozwalając na przemianę w potwora podczas walki, co wiąże się z ogromną siłą, ale i wzrostem stresu. The Abomination otrzymał też własne trinkety, zestawy broni oraz w pełni udźwiękowioną historię, wzbogaconą o grywalne retrospekcje.

Na ten moment posiadacze PC oraz Mac mogą już sprawdzić drugi moduł z Kingdoms — Secrets of the Coven, a wersje konsolowe pojawią się w późniejszym terminie.

