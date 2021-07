Gracz przeszedł Dark Souls 2 bez rozmowy z NPC-ami [WIDEO]

Fan Dark Souls 2 pochwalił się w internecie nagraniem, w którym pokazuje, jak ukończył grę, na rozmawiając z żadnym napotkanym bohaterem.

Youtuber i sympatyk Soulsów o pseudonimie ymfah upublicznił wideo, które na pewno spodoba się osobom unikającym kontaktów międzyludzkich w pandemii – lub po prostu lubiącym ignorować innych. Chodzi mianowicie o poradnik dotyczący tego, jak ukończyć Dark Souls 2 bez komunikowania się z jakąkolwiek postacią.

Wideo pokazuje to krok po kroku. Oczywiście chodzi głównie o ignorowanie możliwości rozmowy, ale w pewnych momentach ymfah ucieka się też np. do wykorzystania growych usterek. Co ciekawe, youtuberowi udało się uniknąć także słownych interakcji, które są pozornie niezbędne dla rozwoju historii. Jak się okazuje, komunikacja to rzecz ważna, ale wcale nie niezbędna.

Nie jest to pierwszy niekonwencjonalny wyczyn gracza, o którym pisaliśmy w ostatnim czasie. Na przykład tydzień temu organizowane były zawody w przechodzeniu gier na czas. Jeden z uczestników pobił wtedy rekord w speedrunningu pierwszego Mario z zasłoniętymi oczami. Wideo dokumentujące to dokonanie możecie obejrzeć pod tym adresem.