Gracz przeszedł Super Mario Bros. w 12 minut z zasłoniętymi oczami [WIDEO]

Fan Super Mario Bros. ukończył grę o hydrauliku w 11 minut i 55 sekund bez patrzenia na ekran, ustanawiając tym samym nowy rekord w tej nietypowej dziedzinie.

Niedawno odbyła się kolejna edycja maratonu charytatywnego Summer Games Done Quick, podczas którego co wprawniejsi gracze przechodzą produkcje na czas, zbierając pieniądze na dobre cele. W tym roku – tak jak i w poprzednim – z racji na obostrzenia pandemiczne impreza odbywała się online. Jedna z konkurencji dotyczyła szybkiego przejścia Super Mario Bros. z zasłoniętymi oczami. W tej dziedzinie padł nowy rekord.

Uczestnik o pseudonimie Crescendo ukończył pierwszą odsłonę przygód Mario w 11 minut i 55 sekund z zasłoniętymi oczami, poprawiając tym samym najlepszy do tej pory wynik w tej kategorii 14 minut i 46 sekund, który należy do gracza dodai.

Oczywiście nie było tu mowy o żadnym oszukiwaniu. Crescendo zamieścił w internecie nagranie, na którym widać nie tylko ekran, ale i jego osobę. I przez cały czas ma zasłonięte oczy. Zawodnik zdaje się przy tym świetnie bawić. W zwycięstwie pomógł mu wyłącznie jego spryt i umiejętność skupienia się na detalach. Ciekawą rzeczą jest taktyka: na przykład, od czasu do czasu Crescendo głośno odlicza, przewidując, za ile sekund powinien skoczyć.

Gracz rozpoczął przygotowania do konkursu pod koniec maja, ale właściwe próby podjął dopiero od 19 czerwca. Ogólnie na podejściach do wyzwania spędził około 40 godzin. Biorąc pod uwagę, że jedno przejście Super Mario Bros. zajmuje około 12 minut, to daje w sumie około 200 prób.