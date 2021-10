Czego nie powiedziałby Geralt z growego Wiedźmina? 50 zabawnych odpowiedzi naszych Czytelników

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Ponownie wzięliście udział w naszej facebookowej zabawie. Tym razem spytaliśmy Was o rzeczy, których na pewno nie powiedziałby Geralt ze świata gier z uniwersum Wiedźmina.

Myśleliśmy, że po poprzednim tego typu tekście nie będziecie w stanie jeszcze wyżej podnieść nam poprzeczki. Jak się okazało, sprostaliście i temu zadaniu oraz zafundowaliście nam ogromną kopalnię śmiechu, przez którą musieliśmy się przekopać. Poniżej znajdziecie najlepsze z najlepszych perełek, które niejeden raz wywołały uśmiech na naszych twarzach, a często nawet masę śmiechu.

Od dziś jestem monogamistą. Tak, Jaskier. Było dokładnie tak, jak mówisz. Może odpuszczę tego Gwinta i poszukam córki. Tyle orenów w zupełności wystarczy. Wykonam zlecenie na babę cmentarną na koszt cechu wiedźminów. Papa Vesemir zawsze mówił, że wiedźmini pracują charytatywnie. Vernon, Ty to jednak swój chłop jesteś. Yen, stwórz portal. Nie mam ochoty jechać na Płotce. Chętnie pójdę na bankiet. Nawet się przebiorę i zostawię miecze. Muszę znaleźć Ciri i olać zadania poboczne. Lambert, Lambert, ty przyjacielu. Jaki cudowny jednorożec, Yen! Oczywiście chętnie z niego skorzystam! Zrywam kontakty z Yennefer i Triss. Tylko Keira. Jak ja nie cierpię Gwinta, zaraza! Zrobię to za darmo! Shani… jesteś tą jedyną. Nie chcę oglądać twoich towarów. Brzydzę się alkoholem i hazardem. Nie mam ochoty na medytację w czasie deszczu, bo będę mokry. Od jutra nie piję. Uwielbiam portale. Podziękuję za pani zaloty, ale jestem już zajęty, więc lepiej dla szanownej pani, jakby znalazła sobie panienka inny obiekt westchnień lub innego kandydata na kochanka. Ciri, jesteś już na tyle dorosła, że sama sobie poradzisz z Dzikim Gonem. Jeśli chcesz, poproszę mistrza Jaskra, aby napisał o tobie balladę. Jest w tym znakomity. Przy okazji, odmówiłem Zoltanowi dzisiaj, chciał iść na gorzałkę do Yarpena, więc mogę ci na dobranoc poczytać bestiariusz Brata Alberta. Myślę, że warto przypomnieć zwycięski skład Kaiserslautern z meczu z Bayernem w sezonie 97/98: Reinke, Kadlec, H. Koch (31. Hristov), Kuka, Marschall, Ratinho (75. Reich), Roos, Schjönberg, Schäfer, Sforza, M. Wagner. Sorry, wolę czarodziejki po operacji plastycznej. Potwory potworami, ale Karmazynowego Mściciela to wy sobie szukajcie sami. Zawsze chciałem wdziać kimono i zostać roninem. Jak tak na ciebie patrzę… poślubiłbym nawet strzygę. Lubię ludzi. W sumie to fajnie spędza mi się z nimi czas, a czarownice zawsze uważałem za godne zaufania. Nie będę grał w żadnego Gwinta. Ależ piękna pogoda. Płotka, jak ty mnie zaimponowałaś w tej chwili! Wspaniali ci Nilfgardczycy! Dzięki, ale prowadzę. 🍻🐎 Irytują mnie te nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. Wolę wychędożyć utopce, niż zabijać je za opłatą. Daj mnie brzytwę, bo ta broda doprowadza mnie do szału. Dziś usługa gratis. Dzięki, Jaskier. Uratowałeś mnie. Nie mam czasu z wami pić. Nie, żebym Cię nie szanował Jaskier, ale weź częściej się ze mną spotykaj. Mmm, portale. Zawsze czekam, aż przejdę przez kolejny. Nie, jutro mam fryzjera. Nie zanosi się na burzę… Jasny gwint. Jaskier, jesteś już dorosły. „Dżenifer”, „Kiri” Emhyr, mój przyjacielu! Od jutra nie zabijam. Zakładam schronisko dla niechcianych potworów. Dziś nie mam ochoty, boli mnie głowa. Z tym Letho to zwykły zbieg okoliczności, nie mam urazy.

Nie obyło się bez wielu zaskoczeń. Najczęściej powtarza się temat Jaskra oraz Geralt kochający portale i jego nieskazitelna miłość tylko do jednej kobiety. Nie zabrakło też kilku tekstów „z zabawą słowem” pokroju 44. i 46. pozycji. Przypadły nam też do gustu Wasze propozycje oparte na innych relacjach z pozostałymi bohaterami.

Jakby zebrać to wszystko razem, to bez wątpienia można by stworzyć dopracowaną charakterystykę postaci złego brata bliźniaka Geralta z Rivii. Panie Andrzeju, jeśli Pan czyta ten tekst, prosimy chociaż o wspomnienie Planety Gracza na okładce nowej książki, będziemy bardzo wdzięczni.

