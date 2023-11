Cyberpunk czeka podobny los do Wiedźmina? Zdaniem deweloperów ze studia CD Projekt RED, seria ma mieć podobny rodzaj ewolucji, jaki spotkał trylogię przygód Geralta – i jaki będzie mieć miejsce w przyszłości. Chodzi o duże zmiany, jakie miały miejsce na przestrzeni 3 głównych odsłon cyklu. Czy to oznacza, że Cyberpunk będzie masywną trylogią gier?

Cyberpunk i poważna ewolucja w przyszłości

Choć w przypadku gry Cyberpunk 2077 mowa na razie o jednej odsłonie i dodatku, to twórcy kreślą wielkie plany. Chodzi o przyszłość marki, która ich zdaniem ma przypominać to, co widzieliśmy w przypadku Wiedźmina. Popularna seria gier z Polski doczekała się na razie 3 głównych odsłon. Każda z nich była inna, choć traktowała o losach tego samego głównego bohatera. Zmieniało się jednak niemal wszystko, od rozgrywki, przez technikalia, na złożoności kończąc.

Okazuje się, że podobny los ma spotkać Cyberpunk. Twórcom zależy na tym, aby nowa gra zapewniała nowe doświadczenie nie tylko ze względu na opowiadaną historię. To duże wyzwanie — ciężej obecnie zaobserwować tak duży przeskok technologiczny, jaki miał miejsce np. między pierwszą odsłoną serii Wiedźmin a sequelem czy częścią trzecią.

Cyberpunk 2077 był naszą pierwszą wyprawą w futurystyczny świat science-fiction z mnóstwem nowych mechanik rozgrywki, tonem narracji, motywami i kierunkiem graficznym. Niektóre elementy działały niemal od razu po wyjęciu z pudełka, np. grafika, projekt miasta, muzyka, system interaktywnych scen. Igor Sarzyński

Pozostaje nam czekać na kolejne wieści dotyczące kontynuacji gry. Już teraz możemy być pewni, że wszystkiego będzie więcej, a sama gra będzie lepsza. Twórcy zapewniali już, że wyciągnęli wnioski z niezbyt udanej premiery swojej gry przed kilkoma laty. Oby techniczne problemy się nie powtórzyły!