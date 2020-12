CD PROJEKT RED zdradzili, o której godzinie będziemy mogli uruchomić Cyberpunk 2077. Szykujcie się na zarwanie nocki w Night City.

To wydaje się być wręcz nierealne. Po siedmiu latach oczekiwania i kilku przełożeniach, Cyberpunk od CD PROJEKT RED w końcu trafi w ręce graczy. Część osób, które zamówiły edycję kolekcjonerską już może wkroczyć do Night City, a reszta czeka z wypiekami na twarzy na premierę.

CD PROJEKT podzielili się oficjalnymi godzinami premiery gry w wersji na PC i Google Stadia na całym świecie. W Polsce będzie to 1:00 w nocy. Jeśli chcecie kupić grę w pudełku i zagrać jako jedni z pierwszych, to sprawdźcie ofertę nocnej dostawy gry do paczkomatu.

W przypadku wydań konsolowych, gra zostanie odblokowana po północy czasu lokalnego w każdym regionie. Posiadacze Xboxów mogą już wstępnie pobrać pliki gry, a gracze PlayStation będą mogli to zrobić dwie doby przed oficjalną premierą.

Poniżej znajdziecie rozpiskę premier na całym świecie.

Co ciekawe, najwcześniej zagrają mieszkańcy Nowej Zelandii. Oczywiście fakt ten stał się już tematem do żartów i niektórzy już rozważają przeprowadzkę… 😉

Wellington, here I come! pic.twitter.com/ZpZE0AzWIb — Paweł BANAN Panasiuk (@pawpanasiuk) December 3, 2020

Oczywiście istnieje spora szansa na to, że uda się Wam zdobyć grę wcześniej. Niektóre sklepy wysyłają gry jeden dzień przed premierą i jeśli będziecie mieć trochę szczęścia, to kto wie, może nie będziecie musieli zarwać nocy, żeby zwiedzić Night City od razu po premierze.

Cyberpunk 2077 pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia i konsole nowej generacji w ramach wstecznej kompatybilności. W 2021 roku gra otrzyma next-genową aktualizację oprawy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.