Świetny easter egg z Wiedźmina 3 w Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Szkoda to przegapić

CD Projekt RED nie mógł po prostu nie wrzucić do Cyberpunk 2077: Widmo wolności easter egga z Wiedźmina 3. Ten filmik pokaże Wam, o co chodzi.

Jeżeli jesteście fanami Wiedźmina 3 i obecnie gracie w DLC do Cyberpunka 2077, możecie natknąć się na bardzo fajny easter egg. Problem w tym, że jest dość mocno ukryty i najlepiej będzie obejrzeć po prostu filmik jednego z graczy na Reddicie.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności z nawiązaniem do Wiedźmina

Bardzo wcześnie w dodatku trafiamy do opuszczonej restauracji, gdzie da się znaleźć przedpotopowy telefon stacjonarny. Jak wiadomo, nawet dziś te urządzenia nie są w modzie, a co dopiero w 2077 roku. No ale jeden taki unikat znajduje się w opuszczonej lokacji, a my będziemy mogli z niego dzwonić. Normalnie jesteśmy proszeni o podanie konkretnego numeru, ale pewien gracz bardzo uważnie przyjrzał się pobliskiej ścianie.

Widać na niej sporo różnych kartek i karteczek, notatek i plakatów. W jednym miejscu widnieje numer „5745552377”. Okazuje się, że możemy pod niego zadzwonić. Usłyszymy wtedy bardzo specyficzną muzyczkę, która jest po prostu tematem przewodnik z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Gracze zgadują, że więcej jest podobnych sekretów i starają się wybierać w telefonie inne numery. Na razie udało się jedynie usłyszeć „Never Fade Away” zespołu Samurai, do którego niegdyś należał Johnny Silverhand. Jak na razie, to tyle. Liczę jednak na to, że z czasem uda się odkryć więcej takich rzeczy.

Co ciekawe, możecie sami sprawdzić easter egg z Wiedźmina 3. Telefon pozostaje w grze interaktywny nawet wtedy, gdy już przejdziemy ten etap.