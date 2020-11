Teledysk w realiach Cyberpunk 2077. Posłuchajcie utworu zespołu Run the Jewels

Jeśli chcecie wsiąknąć w klimat gry Cyberpunk 2077, to teledysk od grupy Run the Jewels Wam w tym pomoże.

Potwierdzono, że utwór zatytułowany No Save Point pojawi się w tytule. Muzycy z Run the Jewels to amerykański duet hip-hopowy, który działa na rynku począwszy od 2013 roku. Nie tylko scenografia piosenki nawiązuje do produkcji Redów, tekst również został osadzony w uniwersum. Można więc łatwo wsiąknąć w klimat cyberwszczepów i wszechwładnych korporacji.

Warto nadmienić, że dnia 19 listopada (czwartek) o godzinie 18:00 zapowiedziano kolejną odsłonę Night City Wire. Jeśli zastanawiacie się co Was czeka i w jaki sposób śledzić wydarzenie na bieżąco, odsyłamy do naszego newsa.

Wiecie już w jaką postać wcielicie się w IP? Do sieci wypłynęły informacje, że podczas kreacji bohatera będziemy mogli dostosować nawet wygląd (w tym kolor i długość) zębów oraz paznokci. To się dopiero nazywa odpicowana personalizacja. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w Cyberpunka 2077 zagramy 10 grudnia.

