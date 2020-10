Cyberpunk 2077 sprzeda się wyśmienicie. Analitycy potwierdzają

Wiele wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 stanie się jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. Analitycy przedstawili swoje opinie.

Nowa gra CDP RED jest murowanym hitem. Możemy jednak tylko się domyślać jak dobrze się sprzeda. Ankieta PAP Biznes sugeruje, że Cyberpunk 2077 znajdzie się w czołówce najlepiej sprzedających się gier w historii branży.

Jak podaje portal Bankier, premiera CP 2077 jest porównywana przez przedstawicieli biur maklerskich do Grant Theft Auto V i Red Dead Redemption 2. Analitycy twierdzą, że gra może sprzedać się równie dobrze co powyższe pozycje od Rockstar.

Do końca bieżącego roku polska produkcja ma trafić do ponad 21 milionów osób. Co więcej, sprzedaż w przyszłym roku może osiągnąć nawet do 35 milionów sprzedanych kopii. Największe wrażenie robi jednak ostateczny nakład gry, który może trafić do graczy.

Według analityków, Cyberpunk 2077 sprzeda się w nawet 74.5 milionach egzemplarzy. Oznacza to, że polska gra przebije takie hity jak Red Dead Redemption 2 i Skyrim.

Co to oznacza dla CD PROJEKT RED? Prawdopodobnie ponad 2 miliardy złotych czystego zysku jeszcze w tym roku.

Liczby naprawdę robią wrażenie i trudno się dziwić. Kampania marketingowa Cyberpunk 2077 to siła nie do zatrzymania, a gra stale widnieje w branżowych mediach. Pewne jest, że Redzi znów przebiją samych siebie. Przynajmniej pod względem rozgłosu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.