Jak działa Cyberpunk 2077 po patchu 1.23 na PS5 i Xbox Series? Ogromny rozstrzał możliwości konsol

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Aktualizacja 1.23 do Cyberpunk 2077 wyszła już jakiś czas temu. Od jej premiery przeprowadzono odpowiedni test, który wskazuje różnice w wydajności wersji na PS5 i Xbox Series X|S. Jak radzi sobie obecnie gra na tych platformach?

Warto zaznaczyć na wstępie, że Cyberpunk 2077 nie otrzymał jeszcze next-genowej aktualizacji. Takowa ma zadebiutować dopiero w drugiej połowie 2022 roku, dlatego do tego czasu można mówić jedynie o wykorzystaniu wstecznej kompatybilności. Nie oznacza to, ze PS5 i Xbox Series X|S nie radzą sobie lepiej od PS4 i Xbox One. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda sytuacja:

Najważniejsze różnice między wersjami Cyberpunk 2077

Na konsoli PlayStation 5 zobaczymy obraz generowany w dynamicznej rozdzielczości w przedziale od 972 do 1200p. Gra celuje tutaj w 60 FPS, jednakże zdarzą się spadki do około 50. Jest to dobry wynik, ponieważ i w sytuacjach bardziej wymagających dalej można mówić o płynnej rozgrywce.

W przypadku Xbox Series S jest już nieco inaczej. Słabszy next-gen Microsoftu jest w stanie wyciągnąć z siebie stabilne 30 FPS, ale przy rozdzielczości 1 440 x 810 pikseli.

Inaczej sprawa wygląda na Xbox Series X. CD Projekt Red na silniejszej konsoli „zielonych” zagwarantował dwa tryby wydajności – Quality i Performance. Jeśli postawicie na jakość, czeka Was przygoda w docelowym 30 FPS i dynamicznej rozdzielczości 1512-1728p. Wybierając Performance, powinniście liczyć na 60 FPS i klatki o wysokości od 872 do 1200 pikseli.

Maszyny do grania od giganta z Redmond mają dodatkową przewagę nad piątym PlayStation. Jak informowałem Was wcześniej, na sprzęcie Japończyków można śmiało mówić o lockdownie – Night City na PS4 i PS5 ma znacznie mniej NPC względem Xboxów. Nawet Series S ma zdecydowanie więcej przechodniów na ulicach, więc warto brać to pod uwagę.

Jak widać, sytuacja na wszystkich konsolach ma się naprawdę różnie. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej po kolejnych patchach. Na ten moment gracze mogą mieć ciężki orzech do zgryzienia, jeśli decydują się na wybór platformy do ogrania Cyberpunka.