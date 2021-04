Nawet 70% FPS więcej w Call of Duty Warzone. Wystarczy aktualizacja

Call of Duty Warzone otrzymało wyczekiwaną aktualizację, dzięki której niektórzy gracze zyskają sporo FPS-ów. Wszystko dzięki wprowadzeniu wsparcia dla NVIDIA DLSS.

Do Warzone nadszedł nowy sezon, a wraz z nim do gry zawitało sporo świeżej zawartości. Gracze celebrują trzeci sezon rozgrywek tłumnie gromadząc się na serwerach i wielka aktualizacja contentu to nie jedyny powód do świętowania. Niektórzy fani tytułu grający na PC mogą uruchomić produkcję w jeszcze lepszej płynności.

Opis aktualizacji Warzone zdradza, że do gry wreszcie trafiło wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS. Jak twierdzi słynny producent kart graficznych, pozwala ona na zwiększenie ilości klatek na sekundę nawet o 70%. Co więcej, grafika nie straci przy tym na jakości

Rzecz jasna do włączenia DLSS potrzebujemy karty firmy NVIDIA. DLSS jest wspierane przez modele z serii 2XXX wzwyż. Jeśli jesteście posiadaczami takiego GPU i gracie w Warzone, koniecznie je uruchomcie.

Co ciekawe, o wprowadzeniu technologii do Warzone mówiło się już od stycznia. Deweloperzy z Raven Software ostatecznie wprowadzili ją do dopiero teraz, ale chyba było warto czekać. Płynność jest jednak bardzo ważna w grach batlle-royale jak Call of Duty Warzone.

Poniżej możecie zobaczyć film przygotowany przez firmę NVIDIA, w którym porównano wersje gry z odpalonym i wyłączonym DLSS. Jak widać, różnica jest ogromna.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.