Fan przywraca do Cyberpunk 2077 funkcję, którą wyciął CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 nie zadebiutował ze wszystkimi funkcjami, które zapowiadali Redzi. Na szczęście za przywracanie niektórych z nich zabrali się gracze.

Pół roku przed premierą Cyberpunka dowiedzieliśmy się, że z gry wycięto mechanikę biegania po ścianach. Zdecydowanie nie spodobało się to graczom. Możliwość dodatkowego planowania ataków i przemierzania Night City w nietypowy sposób była wszak bardzo klimatycznym i ciekawym rozwiązaniem.

Usunięcie opcji miało wiele przyczyn i koniec końców gdyby mechanika znalazła się w grze, byłaby bardzo problematyczna w zbalansowaniu. Mimo to, za przywrócenie tej funkcji zabrali się gracze. Moder Saturne zaprezentował wczesną wersję swojego projektu.

Jak widzicie na powyższym filmie, WallRun wprowadza do Cyberpunk 2077 poruszanie się po ścianach budynków. Niestety, to bardzo wczesna wersja modyfikacji. Kamera nie reaguje na nasze poczynania i całość jest mocno prowizoryczna.

Dodatkowo moder nie zdradził, kiedy udostępni pliki szerszej publice. Co więcej, nie wiemy, czy w ogóle się to stanie. Niemniej jeśli Saturne zdoła zaimplementować funkcję tak, aby sprawnie działała, to z pewnością podrzuci ją na którąś z większych stron z modami.

Nawet jeśli bieganie po ścianach trafi do gry w formie moda, raczej nie będzie zbyt użyteczne. Night City zawiera wiele mocno wertykalnych, położonych wysoko lokacji i podejrzewam, że łatwiej nam będzie uszkodzić V, niż wykorzystać mechanikę do sprawnego przeprowadzenia jakiejś akcji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.