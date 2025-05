Czego chcą fani Cyberpunk 2077? To proste – Japonii

Gracze nie mają wątpliwości – jeśli CD Projekt RED szykuje kontynuację Cyberpunk 2077, to jednym z najlepszych możliwych kierunków jest Tokio. Dyskusja na ten temat rozgorzała na Reddicie i szybko przybrała na sile. Pomysł? Prosty, ale genialny: skoro Night City było mocno inspirowane kulturą japońską, to czemu nie przenieść akcji sequela do samego serca tej kultury – do mrocznego, cybernetycznego Tokio?

„Wyobraźcie sobie w pełni otwarte, dystopijne Tokio i okoliczne rejony Kanto w stylu Cyberpunka. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda świat, w którym Arasaka działa na własnym podwórku,” napisał jeden z użytkowników. Trudno się nie zgodzić – Arasaka, jedna z najpotężniejszych korporacji w uniwersum, ma swoje korzenie właśnie w Japonii, a sam Cyberpunk 2077 regularnie odwołuje się do tokijskich motywów i estetyki, szczególnie w dzielnicy Japantown.

Inny gracz przypomniał, że oryginalne podręczniki RPG (na których opiera się gra) już przedstawiały Tokio jako mega-metropolię, rządzoną przez ukryte siły, gdzie technologia miesza się z tradycją, a w ciasnych alejkach można natknąć się na gangi w pełnym anime-cosplayu. „Dostanie łomotu od grupki typów przebranych za waifu? Brzmi jak niezapomniane doświadczenie” – żartują fani.

Pomysł przyjął się na tyle mocno, że trudno teraz sobie wyobrazić, by CDPR go zignorowało. Oczywiście, studio aktualnie skupia się na Wiedźminie 4, ale wiadomo, że kolejna gra w uniwersum Cyberpunka jest tylko kwestią czasu. Nikt jeszcze nie wie, czy dostaniemy Cyberpunk 2078, 2077 2, czy coś zupełnie nowego. Ale jedno jest pewne: Tokio to idealny kandydat. Świat Cyberpunka to nie tylko Night City. Fani są gotowi, by zobaczyć, co dzieje się w innych częściach planety – i po tym, co pokazali w tej dyskusji, CD Projekt RED powinno poważnie rozważyć ten głos. Bo jeśli sequel ma być czymś naprawdę wyjątkowym, to Tokyo Calling brzmi jak idealny tytuł roboczy.

