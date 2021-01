Dataminer odkrył pliki z trybu multiplayer Cyberpunk 2077. W grze pojawi się kilka doskonale znanych trybów i cała masa statystyk graczy.

CD Projekt łata Cyberpunka, a spora część graczy ma już główną przygodę z grą za sobą. Pomimo swoich wad, gra w wersji na PC zbiera całkiem wysokie oceny i znajdą się nawet gracze uważający CP2077 za grę roku.

Na ten moment na horyzoncie nie widać zapowiedzi dodatków do gry, a o trybie multiplayer zrobiło się bardzo cicho. Wiemy jednak, że wieloosobowy moduł do gry nadal powstaje, jednak jego premiera jest nadal odległa.

Co ciekawe, gracze dokopali się do plików multiplayera w Cyberpunk 2077. Zdradzają one kilka istotnych informacji o tym, co znajdziemy w grze i jakich trybów możemy się spodziewać.

Przede wszystkim pojawia się wzmianka o klasach postaci. Sugeruje to, że klasy bohaterów w trybie multiplayer będą znacznie wyraźniej zarysowane. Być może pojawi się jakiś rodzaj mety, który będzie decydował o tym, którymi z nich najlepiej grać.

Co ciekawe, pliki wspominają też o napadach. Być może Redzi zainspirowali się GTA Online i chcą zaangażować graczy w widowiskowe napady na ważne placówki. Byłaby to ciekawa nowość w świecie Cyberpunka.

Znaleziono też wzmiankę o trybie deathmatch, co nie jest niczym zaskakującym. Starcia PVP to raczej standard w dzisiejszych trybach sieciowych.

Listę niektórych linijek rzeczonego kodu znajdziecie w artykule DSOGaming, którzy podzielili się informacją ze światem.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.