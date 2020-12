Cyberpunk 2077 – czas gry według recenzentów. Nie dajcie się zwieść

Recenzenci donoszą, że czas potrzebny na przejście gry Cyberpunk 2077 jest mało imponujący. Nie martwcie się, główna fabuła to jedynie początek.

O nowej grze CD PROJEKT RED usłyszeliśmy już wiele dobrego dzięki pierwszym recenzjom, które pojawiły się w sieci. Choć Night City oferuje ogrom zawartości, to niektórzy testerzy twierdzą, że grę da się ukończyć w około 20 godzin. Nie oznacza to jednak, że jest to wiarygodny czas potrzebny do standardowego przejścia gry.

Warto pamiętać, że recenzenci skupiają się najczęściej na jak najszybszym ukończeniu kampanii i niekiedy nie poświęcają zbyt dużo uwagi treściom pobocznym. W przypadku CP 2077 nie ma to większego sensu, ponieważ Redzi dużo mówili o tym, że treści poboczne w ich nowej grze są jej istotnym elementem.

Pokuszę się o stwierdzenie, że przejście Cyberpunka i równoczesne zaliczanie części misji i aktywności pobocznych skutecznie wydłuży czas gry do 40 lub nawet 50 godzin.

Dla porównania – pospieszne przejście kampanii w Wiedźminie 3 zajmowało około 32 godziny (według danych portalu HLTB), więc i tak nieco dłużej względem Cyberpunka. Futurystyczne RPG od CD PROJEKT RED ma jednak jedną, istotną cechę, której zabrakło przygodom Geralta.

Cyberpunk 2077 oferuje dużo więcej wyborów fabularnych i większą różnorodność pod względem tworzenia naszej postaci. W teorii, przejście gry bohaterem z innym pochodzeniem i buildem powinno znacząco odmienić nasze doświadczenia płynące z rozgrywki.

Nie warto więc w tej kwestii sugerować się dotychczasowymi czasami gry recenzentów, bowiem nie są one do końca spójne z tym, ile zajmie przejście Cyberpunka przeciętnemu graczowi.

