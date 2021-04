Niegrzeczny cosplay z Cyberpunk 2077 [ZDJĘCIA]

Cosplaye z Cyberpunk 2077 cieszą się ostatnio sporą popularnością. Świat gry jest istną kopalnią świetnych postaci, które wyróżniają się swoim wyglądem, dlatego i tym razem chcemy Was zapoznać z twórczością kolejnej, świetnej modelki.

Tym razem przychodzimy do Was ze świetnymi zdjęciami modelki Lady Lyumos, która wcieliła się w Evelyn Parker. Bez dwóch zdań cała sesja wyszła fenomenalnie, dlatego przejrzyjcie poniższą galerię:

Warto dodać, że to nie koniec zdjęć modelki w roli Evelyn. O wiele więcej fotografii odnajdziecie klikając w ten link. Strona kieruje bezpośrednio do portfolio fotografki Kiry Mitenkowej, która była odpowiedzialna za wykonanie sesji. Uwaga, wewnątrz znajdziecie nie tylko dawkę kolejnych, gorących fotografii, ale też takie zahaczające tematyką o używki oraz samookaleczanie się. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, zachęcamy do sprawdzenia.

Koniecznie sprawdźcie także pozostałą twórczość cosplayerki na jej profilu na Instagramie. Jak zobaczymy po wejściu tam, Lada Lyumos świetnie sobie radzi, wcielając się w postacie także z innych dzieł popkultury. Nie brakuje tam świetnych fotografii z NieR: Automata czy Overwatcha.

Jeżeli jednak brakuje Wam cosplayów z Cyberpunk 2077, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Tych nie brakuje na naszym portalu w ostatnim czasie, więc na pewno znajdziecie coś ciekawego pod tym linkiem. Szczególnie sprawdźcie ostatnią sesję z Yennefer, która przeniosła się do Night City.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.