Cyberpunk 2077 bez kontrowersyjnego moda. CD Projekt tłumaczy decyzję

Redzi zbanowali modyfikację pozwalającą na podmianę modeli postaci w Cyberpunk 2077. Gracze wykorzystywali ją do zmieniania bohaterów w prostytutki.

Jakiś czas temu w sieci zadebiutował mod, który pozwalał graczom na podmianę poszczególnych modeli postaci. Twórca stworzył przy okazji poradnik, który tłumaczył jak można zamienić dane modele tak, aby osiągnąć interesujący nas efekt.

Z pozoru niepozorna modyfikacja stała się jednak maszynką do zamiany głównych bohaterów w sex-workerów, co oczywiście nie umknęło uwadze CD Projektu.

Szczególnie głośny stał się przypadek podmiany modelu prostytutki na Jonny’ego Silverhanda, któremu wizerunku użyczył Keanu Reeves. Tego typu działania fanów bez wątpienia naruszały wizerunek aktora, więc Redzi musieli zareagować.

Kontrowersyjny mod został usunięty ze strony NexusMods, a CD Projekt podzielił się oświadczeniem, w którym tłumaczy swoją decyzję.

Naszą najważniejszą zasadą w kwestii treści tworzonej przez użytkowników, szczególnie modów, jest to, że nie mogą być szkodliwe w stosunku do innych (osób – przyp. red. ). W kwestii podmiany modeli, szczególnie tych dotyczących jednoznacznych sytuacji, może to być tak właśnie odebrane przez osoby, które użyczyły nam swojego wizerunku w celu tworzenia postaci do Cyberpunka 2077. Tak więc wydając treści od fanów, ich twórcy muszą uzyskać przyzwolenie wszystkich zamieszanych stron (którymi mogą być inni ludzie niż CD PROJEKT RED). Jeśli chodzi o postacie, które stworzyliśmy na potrzeby gry, pozwalamy Wam na dowolne zmienianie gry zgodnie z Waszą wolą i zabawę. Kiedy chodzi jednak o prawdziwych ludzi, których poprosiliśmy o udział w grze, uprzejmie prosimy o niewykorzystywanie ich w sytuacjach, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe, jeśli nie otrzymacie ich wyraźnej zgody.

Pisze CD Projekt w oświadczeniu dla PC Gamer